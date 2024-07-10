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Pantolonunun içine sakladığı 104 yılanla ülkeye girmeye çalışırken yakalandı

Pantolonunun içine sakladığı 104 yılanla ülkeye girmeye çalışırken yakalandı

Pantolonun içine sakladığı 100'den fazla yılanla Çin ana karasına girmeye çalışan bir kişi gümrük memurları tarafından yakalandı.

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Ulusal basında çıkan haberlere göre, yetkililer, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden ana karaya seyahat eden yolcunun Şıncın kentindeki Futian Limanı'nda bulunan gümrük kapısında şüpheli hareketleri nedeniyle durdurulduğunu belirtti.

İncelemeler esnasında yolcunun pantolonunun ceplerinde bantlarla ağzı kapatılmış 6 bez çantanın bulunduğunu kaydeden gümrük memurları, çantaların içinde çeşitli renk ve boyutlarda yılanların bulunduğunu aktardı.

Yetkililer, çoğu yerli tür olmayan ve aralarında süt ile mısır yılanlarının da bulunduğu 104 yılanın ele geçirildiğini belirtti.

Gümrük İdaresinden yapılan açıklamada da yolcunun alacağı cezaya ilişkin detay verilmezken, "Kuralları çiğneyenler yasalara uygun olarak sorumlu tutulacaktır." ifadesine yer verildi.

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