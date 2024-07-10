Milyonlarca vatandaş umutlanmıştı! Asgari ücret için son karar açıklandı

Herkes Temmuz ayında asgari ücrete zam olup olmayacağını tartışıyordu. Vatandaşın beklentisi emekli zammına yapılacak güncellemeyle artmıştı. AK Parti'den sıcak bir asgari ücret çıkışı geldi!

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AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, AK Parti tarafından asgari ücrete zamla ilgili bir çalışma yapılmadığını kamuoyunda herhangi bir beklentinin oluşmasının doğru olmadığını dile getirdi. Asgari ücrete kesin olarak ara zam yapılmayacak!

AK Partili Abdullah Güler; "Bugün veya yarın emekli maaşlarına düzenlemeyle ilgili toplantı yapacağız. Asgari ücretle ilgili ara zam çalışmamız yok. Böyle bir beklenti olmasın.' ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, asgari ücret ve emekli aylıklarına zam yapılması için dün yeni bir eylem başlatmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün saat 21.00'de, eyleme destek vermek isteyenlerin, evlerinde ışıkları kapatıp açmalarını istemişti.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) dün asgari ücrette ara zam talep etmiş ve 10 maddelik ortak bildiri yayımlamıştı.