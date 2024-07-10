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Real Madrid, Mbappe için tarih verdi

Real Madrid, Mbappe için tarih verdi

EURO 2024'te İspanya'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Fransa'da Mbappe için Real Madrid'den açıklama geldi. İspanyol devi, yıldız golcünün imza töreni için tarih verdi.

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Real Madrid, Fransız yıldız Kylian Mbappe için dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kylian Mbappe için 16 Temmuz Salı günü imza töreni düzenleneceği belirtildi.

Açıklamanın devamında Fransız yıldızın kendisini Real Madrid'e 5 yıllığına bağlayacak sözleşmeye imza attıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayacağı da ifade edildi.

Mbappe, Real Madrid'de 9 numaralı formayı giyecek.

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