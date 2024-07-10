Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapay zekayla oluşturulan sahte içeriklere ilişkin açıklama

Sosyal medyada dolaşıma sokulan 'güneş vergisi' videosuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yapay zeka ile oluşturulmuş, gerçek dışı bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur" denildi.

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Yapay zeka, son yıllarda hızla gelişen bir alan olarak dikkat çekiyor. Ancak bu teknolojinin gelişimi, bazı istenmeyen sonuçları da beraberinde getiriyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuk olduğu televizyon programındaki görüntüsü ile yapay zekayla seslendirme yapılarak bir video oluşturuldu..

Yapay zekayla oluşturdular

Gerçek dışı olan bu videoda Bakan Şimşek'e "Şimdi bizim güneşlenme vergisi almamız gerekiyor. Fethiye güneş çok kullanılıyor. Fethiye'de güneşlenme ve denize girme vergisi alınması lazım. Örnek vereyim, Ölüdeniz'de güneş her zaman açık, Giresun'da çok az açık. Giresun'da güneşlenme oranı sadece yüzde 1,6. Bu da önemli." sözleri söylettirildi.

"Güneş vergisi" videosu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bakanlıktan açıklama

Bunun üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

"Yapay zekayla oluşturulmuş, gerçek dışı içeriklere itibar etmeyiniz"

Bakanlıktan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Sayın Bakanımızın konuk olduğu bir yayına yapay zeka ile seslendirme eklendiği ve vergi konulu gerçek olmayan içeriklerin sosyal medyada paylaşıldığı görülmüştür.

Yapay zeka ile oluşturulmuş, gerçek dışı bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur.