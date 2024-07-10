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NATO Liderler Zirvesi'nden aile fotoğrafı

NATO Liderler Zirvesi'nden aile fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington’da düzenlenen 75. Yıl Anma Etkinliğine katıldı. NATO’ya üye ülkeler, gelenekselleşen aile fotoğrafını çektirmeyi ihmal etmedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere, ABD'nin başkenti Washington'a gitti.

Etkinlikte, ABD Başkan Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açılış konuşması yaptı.

Erdoğan, zirve kapsamında çeşitli ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Aile fotoğrafı verildi

Görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturum öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından resmi olarak karşılandı.

Daha sonra liderler aile fotoğrafı için alana geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekiminde İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ın yanında yer aldı.

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