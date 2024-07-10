Terör örgütü PKK 'bitme noktasına' geldi

Bakan Yerlikaya, terör örgütü PKK ile ilgili, "Şu anda ülke içerisinde olabilecek en düşük hale geldi. Katılım ve terör eylemiyle ilgili gelinen sayılar, 22 yıldan beri gelinen nokta, bu işin artık bitme noktasında olduğunu söylüyor" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda (KEFEK), Bakanlığının kadın erkek fırsat eşitliği politikaları ve kadına şiddetle mücadele çalışmalarına ilişkin yaptığı bilgilendirme sonrası milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

DEM Parti'li bazı milletvekillerinin, özellikle Doğu illerinde kadına şiddet ve başka konularda kolluk kuvvetlerinin de suça karıştığı iddialarına tepki gösteren Yerlikaya, "Kadına şiddet ve söylemekten dahi imtina edeceğim daha kabul edilemez saldırıları yapanın üzerindeki kıyafete hiç bakmıyoruz. Biz suçluyu tasvip etmiyoruz, bu iğrenç bir şey. Üstündeki elbise, üniforma ya da ne olursa olsun kimden geldiğine bakmıyor, böyle bir ithamı kabul etmiyoruz." sözlerini kaydetti.

İnsan canının mukaddes olduğunu, bu alanda kadın, erkek ve çocuk ayrımı yapmadıklarını vurgulayan Yerlikaya, "Bilin ki şu anda huzur ve güven ortamında bu çalışmalarımızı yapabiliyorsak, Türkiye'de huzur ve güven ortamında nefes alabiliyorsak, evimize gidebiliyorsak, çocuklarımızın huzur ortamında eğitim ve öğretimini görebildiğini düşünebiliyorsanız bu, benim kahraman kolluk güçlerim sayesindedir. Bu arkadaşlar şehit olma pahasına cansiparane çalışıyor. Bunlar içerisinde fiili, söylemi, konusu suç olan varsa disiplin kurullarında, değil meslekten memuriyetten men ettiğimiz bir küme de var." diye konuştu.

"GELİNEN NOKTA, BİTME NOKTASINDA OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

Yerlikaya, bölücü terör örgütü PKK'nın eleman temin etme konusundaki çalışmalarına dikkati çekerek, örgütün, yöredeki kız çocuklarına yönelik istismarının da konuşulması gerektiğini vurguladı.

Örgüte katılımın bitme noktasına geldiğini dile getiren Yerlikaya, şunları söyledi:

"Şu anda Allah'a şükürler olsun ki ülke içerisinde olabilecek en düşük hale geldi. Katılım ve terör eylemiyle ilgili gelinen sayılar, 22 yıldan beri gelinen nokta, bu işin artık bitme noktasında olduğunu söylüyor. Ülke dışında; Irak'ta, Suriye'de de Allah'ın izniyle hükümetimiz döneminde göreceksiniz 'teröristan' adacıkları kurdurmamak gibi bir niyetimiz, hedefimiz devlet olarak var. Bunu da sizlerle beraber başaracağız."

İçişleri Bakanlığının en temel görevlerinin önlemek ve yakalamak olduğunu dile getiren Yerlikaya, yılbaşından bugüne kadar yapılan çalışmalarla hırsızlık olaylarında Türkiye geneli ortalamasının yüzde 46,5 düşürüldüğünü, olayların aydınlatılması oranının da yüzde 75'e çıkarıldığını söyledi.

Bakan Yerlikaya, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında en güçlü aile yapısının Türkiye'de olduğunu, bunun da birçok kötülük ve suç türlerine karşı daha dirençli hale gelinmesini sağladığını ifade etti. Yerlikaya, "Bunlardan bir tanesi uyuşturucu. Kullanımı açısından dünyada rakam olarak en düşük ilk 10'dayız." ifadelerini kullandı.