Mehmet Şimşek: 1,75 milyar dolarlık tahvil ihracı tamamlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2032 vadeli 1,75 milyar dolar tutarındaki tahvil ihracının başarıyla tamamlandığı belirtirken, dış kaynağa erişim artarken finansman maliyetlerinin düşmekte olduğunu ekledi.

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Kararlılıkla uygulanan ekonomik program, meyvelerini vermeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tahvil ihracına dair beklenenden 4 kat fazla olan taleplerle ilgili bilgi verdi:

Dış kaynağa erişim artıyor, finansman maliyetleri düşüyor

Ülkemizin dış kaynağa erişimi artarken finansman maliyetleri düşüyor.

Hazinemiz 2032 vadeli 1,75 milyar dolar tutarındaki tahvil ihracını başarıyla tamamladı.

4 katına yakın talebin geldiği ihraçta ABD tahvilleriyle getiri farkı 4,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye’nin risk priminin son 1 yılda benzer gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrışması uyguladığımız politikalarla artan öngörülebilirliğin sonucudur.