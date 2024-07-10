BIST 10.743
DOLAR 32,83
EURO 35,59
ALTIN 2.501,79
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını kazandı

Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını kazandı

Trabzonspor, yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Szeged Csanad takımını uzatmada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.

Abone ol

Trabzonspor, yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Szeged Csanad takımıyla karşılaştı. 

Mücadele 2-1 Trabzonspor üstünlüğüyle sona erdi. Maçta goller; 26. dakikada Borveto, 83. dakikada Umut Bozok ve 90+2. dakikada Trezeguet'ten geldi. 

1 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Macaristan’da kamp yapan bordo-mavililer ikinci ve son hazırlık maçında ise Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile karşılaşacak. Mücadele 14 Temmuz Pazar günü oynanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Büyükekşi TFF Başkanlığına yeniden aday!
Mehmet Büyükekşi TFF Başkanlığına yeniden aday!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapay zekayla oluşturulan sahte içeriklere ilişkin açıklama
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapay zekayla oluşturulan sahte içeriklere ilişkin açıklama
NATO Liderler Zirvesi'nden aile fotoğrafı
NATO Liderler Zirvesi'nden aile fotoğrafı
Terör örgütü PKK 'bitme noktasına' geldi
Terör örgütü PKK 'bitme noktasına' geldi
Engin Polat'la ilgili flaş iddia! Gizli tanık her şeyi anlattı
Engin Polat'la ilgili flaş iddia! Gizli tanık her şeyi anlattı
Mehmet Şimşek: 1,75 milyar dolarlık tahvil ihracı tamamlandı
Mehmet Şimşek: 1,75 milyar dolarlık tahvil ihracı tamamlandı
İsrail ordusu duyurdu! Askerler geri çekildi
İsrail ordusu duyurdu! Askerler geri çekildi
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan açıklama: Ciddi deprem tehlikesi altında...
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan korkutan açıklama: Ciddi deprem tehlikesi altında...
ABD'nin hamlesi Putin'i kızdırdı: Meşru hedef haline gelecekler
ABD'nin hamlesi Putin'i kızdırdı: Meşru hedef haline gelecekler
Diyarbakır ikinci Gabar olacak! İşte TPAO'nun yeni hedefi
Diyarbakır ikinci Gabar olacak! İşte TPAO'nun yeni hedefi
Arda Güler'den yeni rekor geldi!
Arda Güler'den yeni rekor geldi!
Real Madrid, Mbappe için tarih verdi
Real Madrid, Mbappe için tarih verdi