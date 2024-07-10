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Trabzonspor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını kazandı
Trabzonspor, yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Szeged Csanad takımını uzatmada bulduğu golle 2-1 mağlup etti.Abone ol
Trabzonspor, yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Szeged Csanad takımıyla karşılaştı.
Mücadele 2-1 Trabzonspor üstünlüğüyle sona erdi. Maçta goller; 26. dakikada Borveto, 83. dakikada Umut Bozok ve 90+2. dakikada Trezeguet'ten geldi.
1 Temmuz Pazartesi gününden itibaren Macaristan’da kamp yapan bordo-mavililer ikinci ve son hazırlık maçında ise Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile karşılaşacak. Mücadele 14 Temmuz Pazar günü oynanacak.