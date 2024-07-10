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İsrail savaş uçakları Nasrallah’ın konuştuğu esnada Beyrut’ta ses hızını aştı

İsrail savaş uçakları Nasrallah’ın konuştuğu esnada Beyrut’ta ses hızını aştı

İsrail’e ait savaş uçakları, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah konuşma yaptığı esnada Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta ses hızını aşarak sonik patlamaya sebep oldu.

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İsrail ordusuna ait savaş uçakları Beyrut semalarında alçak uçuş gerçekleştirdi. Savaş uçaklarının ses duvarını aşması sonik patlamalara yol açtı.

Patlamanın, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah video konferans yaptığı sırada gerçekleşmesi dikkati çekti.

HİZBULLAH, İSRAİL ASKERİ NOKTASINI HEDEF ALDI

Öte yandan Hizbullah Hareketi, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepelerindeki askeri üssün katyuşa füzeleriyle hedef alındığını duyurdu.

Hizbullah'tan İsrail'e yönelik saldırılara dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in Golan Tepelerindeki Ez-Zaura Askeri Üssü'nün onlarca katyuşa füzesi ile vurulduğu belirtildi.

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