Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde de programı yoğundu.

Akşam saatlerinde liderler Walter Edward Washington Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. NATO'nun 75'inci yıl zirvesinde resmi karşılama töreni gerçekleşti, aile fotoğrafı çekildi.

Daha sonra NATO Atlantik Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları Oturumu başladı. Oturuma Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.