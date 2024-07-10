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Selçuk Bayraktar'dan gururlandıran paylaşım

Selçuk Bayraktar'dan gururlandıran paylaşım

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI SİHA'ların test uçuşundan görüntüler paylaşarak, "Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik... Bayraktar #AKINCI" notunu düştü.

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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar resmi X sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

'Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik'

Bayraktar AKINCI SİHA'ların test uçuşundan anlık görüntü paylaşan Bayraktar paylaşımına, "Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik... Bayraktar #AKINCI" notu düştü.

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