Selçuk Bayraktar'dan gururlandıran paylaşım

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI SİHA'ların test uçuşundan görüntüler paylaşarak, "Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik... Bayraktar #AKINCI" notunu düştü.Abone ol
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar resmi X sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.
'Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik'
Bayraktar AKINCI SİHA'ların test uçuşundan anlık görüntü paylaşan Bayraktar paylaşımına, "Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik... Bayraktar #AKINCI" notu düştü.
ANLIK/SNAP— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) July 10, 2024
Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik...
Bayraktar #AKINCI ✈️🐳🚀 pic.twitter.com/XIQq5eQSL5