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Wanda Nara sosyal medya hesabından ayrılığı açıkladı

Wanda Nara sosyal medya hesabından ayrılığı açıkladı

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın ayrılık dedikoduları, Nara'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla doğrulandı; Nara, Icardi ile ayrıldıklarını, ancak aile olarak kalmaya devam edeceklerini belirtti.

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Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara arasındaki ayrılık dedikoduları, Nara'nın son açıklamasıyla resmilik kazandı.

Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Icardi ile ayrıldıklarını duyurdu.

Nara, Instagram'da şu paylaşımı yaptı:

Sonları ne kadar zor olsa da benim için o kadar zor. Televizyonu açmam ya da gerçek olmayan iddiaları izlemem gerekiyor. Ama bunu kabul ediyorum çünkü bu benim sorunumun, kim olduğumun bir parçası. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken bin kez daha denemek de hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu ilişkiye hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız devam etmek zorundayım. Suçlanacak kimse yok ve üçüncü şahıslar da yok, aramızdaki şey her zaman dışarıdan daha güçlüydü. Önceliğim her zaman çocuklarım oldu ve bugün her zamankinden daha fazla. Saygınız için teşekkür ederim.

 

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