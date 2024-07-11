Mehmet Şimşek'in "güneşlenme vergisi" videosuna Bakanlık'tan açıklama

Mehmet Şimşek'in güneşlenme vergisi alınacağıyla ilgili yapay zeka ile hazırlanan videosuna Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı "güneşlenme vergisi" alınacağıyla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yapay zeka ile yapılan sahte videolarla hükümet yetkililerinin açıklamaları sık sık çarpıtılıyor.

Hazırlanan bir videoda seslendirme de bozularak Şimşek'in "Ölüdeniz'de güneş çok açık kalırken, Giresun'da bu oran çok düşük. Dengeleri korumalıyız, denize girmenin de bir vergisi olması lazım" dediği iddia edilen bir paylaşım yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada işin aslı şöyle paylaşıldı:

"Sayın Bakanımızın konuk olduğu bir yayına yapay zeka ile seslendirme eklendiği ve vergi konulu gerçek olmayan içeriklerin sosyal medyada paylaşıldığı görülmüştür.

Yapay zeka ile oluşturulmuş, gerçek dışı bu tarz içeriklere itibar edilmemesi önemle rica olunur."