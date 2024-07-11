BIST 10.743
DOLAR 32,91
EURO 35,81
ALTIN 2.521,06
HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Emekli maaşlarına zam toplantısı bugün! Kritik zirveden çıkacak karar bekleniyor, en düşük emekli maaşı...

Emekli maaşlarına zam toplantısı bugün! Kritik zirveden çıkacak karar bekleniyor, en düşük emekli maaşı...

En düşük emekli aylığının artırılması kapsamında yapılacak çalışma için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, bugün Beştepe'de saat 15.30'da bir araya gelecek.

Abone ol

Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü zam düzenlemesine çevrildi. 6 aylık enflasyon sonrası emekli maaş zam oranı yüzde 24,73 oldu. Enflasyon zammı kök aylıklara uygulanıyor. Kök aylığı 7 bin 710 lira ve altında olanların maaşı, zamma rağmen en düşük aylığın altına kaldı.

AK Parti kurmaylarının sadece en düşük emekli maaşı olarak uygulanan rakamda bir hazırlık yaptığı öğrenilmişti. Kulislere yansıyan ilk bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması düşünülüyor.

Kritik toplantı

NTV'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler bir araya gelecek.

Beştepe'de yapılacak toplantı bugün saat 15.30'da gerçekleştirilecek.

AK Partili yetkililer ise, "Emeklilere seyyanen zam mümkün gözükmüyor, şu an sadece en düşük emekli maaşı 10 bin TL’nin yukarıya çekilmesi noktasında bir çalışma var." ifadelerini kullandı.

Toplantıdan çıkacak karara göre düzenleme Meclis'e sunulacak.

"Fark olarak yatırılabilir"

AK Partili yetkililer, temmuz maaşlarına yetiştirilmeye çalışıldığını, yetişmediği takdirde ise fark olacak yatırılabileceği vurguladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu toplu sonuçlar
UEFA Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu toplu sonuçlar
İspanya Başbakanı Sanchez, NATO'nun çifte standartını yüzüne vurdu
İspanya Başbakanı Sanchez, NATO'nun çifte standartını yüzüne vurdu
Afyonkarahisar'da 3 ayrı noktada peş peşe deprem
Afyonkarahisar'da 3 ayrı noktada peş peşe deprem
Wanda Nara sosyal medya hesabından ayrılığı açıkladı
Wanda Nara sosyal medya hesabından ayrılığı açıkladı
EURO 2024'te finalin adı İspanya - İngiltere
EURO 2024'te finalin adı İspanya - İngiltere
NATO Liderler Zirvesi 2026'da Türkiye'de!
NATO Liderler Zirvesi 2026'da Türkiye'de!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'i kabul etti
15 Temmuz'da, İstanbul toplu ulaşımı ücretsiz olacak
15 Temmuz'da, İstanbul toplu ulaşımı ücretsiz olacak
İsrail'de istifa depremi! 9 ay dayanabildi
İsrail'de istifa depremi! 9 ay dayanabildi
Fenerbahçe, hazırlık maçında Hajduk'a yenildi
Fenerbahçe, hazırlık maçında Hajduk'a yenildi