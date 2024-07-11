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Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün saat 13.00'e kadarki uçuşlarda yüzde 10 azaltma kararı alındığını duyurdu.

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HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: "Sabiha Gökçen Havalimanında 11.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Meteorolojik Acil Durum Komitesinde alınan karara göre saat 13.00'e kadar olan uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir. Uçuşunuzu hava yolunun web sitesi ve çağrı merkezinden takip edebilirsiniz."

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