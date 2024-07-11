İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve valilikten peş peşe uyarılar

İSTANBUL'da kuvvetli yağış bekleniyor. Uyarılar peş peşe geliyor. Dışarı çıkmadan önce mutlaka hava durumuna göz atın... İşte son durum...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte saat 09.00-15.00 arasında yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, kentte bugün yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

İstanbullulardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.