Altında yükseliş başladı! Gram ve çeyrek altın fiyatı belli oldu
Anadolu Ajansı
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Son haftalarda düşüş eğiliminde olan altında yükseliş başladı. Gram altın 2 bin 500 lira seviyesine doğru ilerliyor. İşte altın piyasasında son durum...
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 2 bin 480 liradan tamamladı.
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Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından 2 bin 490 lira seviyesinde bulunuyor.
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Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 110 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 380 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 364 dolardan işlem görüyor.
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