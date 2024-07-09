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Altında yükseliş başladı! Gram ve çeyrek altın fiyatı belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Altında yükseliş başladı! Gram ve çeyrek altın fiyatı belli oldu

Son haftalarda düşüş eğiliminde olan altında yükseliş başladı. Gram altın 2 bin 500 lira seviyesine doğru ilerliyor. İşte altın piyasasında son durum...

Altında yükseliş başladı! Gram ve çeyrek altın fiyatı belli oldu

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 2 bin 480 liradan tamamladı.

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Altında yükseliş başladı! Gram ve çeyrek altın fiyatı belli oldu

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından 2 bin 490 lira seviyesinde bulunuyor. 

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Altında yükseliş başladı! Gram ve çeyrek altın fiyatı belli oldu

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 110 liradan, cumhuriyet altını 16 bin 380 liradan satılıyor.

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Altında yükseliş başladı! Gram ve çeyrek altın fiyatı belli oldu

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 2 bin 364 dolardan işlem görüyor.

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