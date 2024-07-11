BIST 10.860
DOLAR 32,95
EURO 35,85
ALTIN 2.521,53
HABER /  SPOR

EURO 2024 finalinde İspanya ile İngiltere karşılaşacak! Maç ne zaman, saat kaçta?

EURO 2024 finalinde İspanya ile İngiltere karşılaşacak! Maç ne zaman, saat kaçta?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı final maçında Hollanda'yı 2-1 mağlup eden İngiltere adını finale yazdırdı ve İspanya'nın rakibi oldu.

Abone ol

İngiltere'ye finali getiren golleri 18. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 90+1. dakikada Ollie Watkins attı. Hollanda'nın tek golü ise 7. dakikada Simons'tan geldi. Bu sonuçla İngiltere adını finale yazdırırken, Hollanda turnuvaya veda etti.

Final 14 Temmuz'da Berlin'de

EURO 2024'te finalin adı İspanya ve İngiltere oldu. İspanya ile İngiltere, 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluk kupası için karşı karşıya gelecek. Final karşılaşması TSİ 22.00'de başlayacak.

Maçın oyuncusu Watkins

UEFA, İngiltere'yi finale götüren golü atan Ollie Watkins'in maçın oyuncusu seçildiğini açıkladı.

Karşılaşmanın 81. dakikasında Harry Kane'in yerine oyuna giren Watkins, 10 dakika sonra takımına galibiyeti ve finali getiren golü attı.

Depay sakatlandı

Hollanda'nın hücumdaki en önemli isimlerinden Memphis Depay, mücadelenin 34. dakikasında sakatlanarak kendini yere bıraktı.

Teknik direktör Ronald Koeman, oyuna devam edemeyen Depay'ın yerine 35. dakikada Joey Veerman'ı sahaya sürdü.

İngiltere 2. kez finalde

Hollanda'yı mağlup ederek finale yükselen İngiltere, tarihinde ikinci kez final oynama hakkı elde etti.

Hollanda karşılaşmasıyla tarihinde 4. kez yarı final oynayan İngilizler, daha önce 1 kez finalde mücadele etti ve EURO 2020'de İtalya'ya penaltılarla mağlup oldu.

Turnuva tarihinde şampiyonluk yaşamayan İngiltere, 1968 ve 1996'da da yarı final oynadı ancak finale kalamadı.

Hollanda 5. kez yarı finalde elendi

Hollanda, Avrupa Şampiyonası'na 5. kez yarı finalde veda etti.

Organizasyonda 1976, 1988, 1992, 2000 ve 2004'te yarı finale yükselen Hollanda, EURO 2024 ile 6. kez bu başarıyı tekrarladı. Bu yarı finallerin 1'ini kazanan Hollanda, 5'inde ise elenmekten kurtulamadı.

Hollanda, tarihindeki tek şampiyonluğunu yine Almanya'nın ev sahipliği yaptığı 1988'deki turnuvada yaşadı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'den dikkat çeken Almanya adımı: 34 yıl sonra bir ilk
ABD'den dikkat çeken Almanya adımı: 34 yıl sonra bir ilk
Yol kenarında ceset şoku! Vatandaşlar görüp ihbar etti
Yol kenarında ceset şoku! Vatandaşlar görüp ihbar etti
Mehmet Şimşek'in "güneşlenme vergisi" videosuna Bakanlık'tan açıklama
Mehmet Şimşek'in "güneşlenme vergisi" videosuna Bakanlık'tan açıklama
Dolar ve Euro alış-satış rakamları! Tam gaz yükseliş...
Dolar ve Euro alış-satış rakamları! Tam gaz yükseliş...
Belediyelere aydınlatma zammı: Yüzde 30'a yükselecek
Belediyelere aydınlatma zammı: Yüzde 30'a yükselecek
Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edildi
Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edildi
Türkiye’de yeni salgın alarm veriyor
Türkiye’de yeni salgın alarm veriyor
İzmir merkezli 24 ilde düzenlenen "Define-1" operasyonunda 47 şüpheli yakalandı
İzmir merkezli 24 ilde düzenlenen "Define-1" operasyonunda 47 şüpheli yakalandı
Polat çiftine yönelik hazırlanan iddianamenin detayları! İşte Dilan ve Engin Polat için istenen ceza
Polat çiftine yönelik hazırlanan iddianamenin detayları! İşte Dilan ve Engin Polat için istenen ceza
Emekli maaşlarına zam toplantısı bugün! Kritik zirveden çıkacak karar bekleniyor, en düşük emekli maaşı...
Emekli maaşlarına zam toplantısı bugün! Kritik zirveden çıkacak karar bekleniyor, en düşük emekli maaşı...
Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın akşam yemeğine katıldı
Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın akşam yemeğine katıldı
Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü