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ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle geçen hafta 27 kişi öldü

ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle geçen hafta 27 kişi öldü

ABD'de birçok eyalette etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle geçen hafta en az 27 kişi hayatını kaybetti.

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Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD'deki aşırı sıcak hava dalgasından California, Nevada, Arizona, Oregon, Washington ve Idaho eyaletlerinde yaklaşık 146 milyon kişi etkileniyor. Nevada'ya bağlı Las Vegas'ta termometreler 48,8, California'ya bağlı Barstow'ta 47,7 dereceyi gösterirken ABD'nin batısı başta olmak üzere, çok sayıda bölgede rekor sıcaklıklar görülüyor.

Meteoroloji uzmanları, sıcak hava koşullarının hafta sonuna kadar devam etmesinin beklendiğine işaret ederek halka dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Yetkililer, aşırı sıcaklıklar nedeniyle California'da 14, Oregon'da 10, Maryland'de 2, Arizona'da 1 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sağlık uzmanları ise aşırı sıcaklardan ölen 27 kişiden bazılarının 65 yaş üzeri olmasına karşın hayatını kaybedenler arasında gençlerin de bulunduğuna dikkati çekti.

ABD'de aşırı sıcak hava kaynaklı ölümler son yıllarda artarken bu sayı 2021'de yaklaşık 1600, 2022'de yaklaşık 1700, 2023'te ise 2 bin 300'ü aşmıştı.

Duke Üniversitesi Sıcaklık Politikası İnovasyon Merkezi Direktörü Ashley Ward, bu ölümlerin raporlanması ve sınıflandırılmasının önemine işaret ederek geçmişte sıcağın tehlikeleri konusunda kamuoyunun ilgisini çekmenin çok zor olduğunu ancak bu durumun değişmeye başladığını belirtti.

Ward, aşırı sıcak havalara karşı tedbirli olunması için farkındalığın kritik rol oynadığına işaret etti.

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