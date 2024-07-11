Comanchero'dan Wesley Sneijder çıktı! MASAK kara paranın izini sürdü, ona ulaştı! 'Gizli ortak' detayı...
Uluslararası organize suç örgütü Comanchero'nun kara para aklama faaliyetlerine Galatasaraylı Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder'in de karıştığı iddia edildi. Örgütün Türkiye'deki para trafiğinin izini süren MASAK, hazırladığı raporda eski 10 numarayla ilgili önemli detaylara yer verdi. Hollandalı Sneijder için 'gizli ortağı' olduğu değerlendirmesi dikkat çekerken, verilen ifadelerde de detaylar yer aldı.
Uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero'ya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Uluslararası Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti", "Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK işbirliği ile yapılan çalışmalar sonucunda geçtiğimiz yıl kasım ayında gözaltına alınan 55 şüphelinin yaklaşık 4.5 milyar lira civarında olan mal varlığına mahkeme kararıyla el konulmuştu.
Liderliğini 'Ayık' olan soy ismini 'Reis' olarak değiştiren Hakan Reis'in ve Duax Ngakuru'nun yaptığı şüphelilerden 18'i tutuklandı, 22'si ise adli kontrolle serbest kalmıştı.
Sneijder'in de adı karıştı
Sabah'ta yer alan habere göre; bir dönem Galatasaray'da top koşturan Hollandalı eski futbolcu Wesley Sneijder'in de Comanchero'nun kara para aklama faaliyetlerine isminin karıştığı ortaya çıktı.
MASAK kara paranın izini sürdü
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ayrıntılı rapor savcılığa sunuldu. Raporda, örgütün uyuşturucu trafiğinden elde edilen milyonlarca doları Türkiye'de kurulan şirketler üzerinden akladığına dikkat çekildi. MASAK'ın raporuna göre bu isimlerden bir tanesi de geçtiğimiz yılki operasyonda yakalanan Yunus Emre Borhan ve ona ait şirketlerdi.