BIST 10.860
DOLAR 32,95
EURO 35,85
ALTIN 2.521,53
HABER /  DÜNYA

Almanya'da yıllık enflasyon haziran ayında geriledi

Almanya'da yıllık enflasyon haziran ayında geriledi

Almanya'da yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,2 olarak kayıtlara geçti.

Abone ol

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), fiyat artışlarına ilişkin haziran ayı nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya’da mayısta yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2,2'ye geriledi. Böylece yıllık enflasyon, Nisan 2021’den bu yana en düşük seviyesinde kaldı.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise aylık bazda yüzde 0,1 arttı.

AB uyumlu TÜFE haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,5 yükseldi.

Enerji ve gıdanın aylardır en önemli "fiyat belirleyici" durumunda olduğu Almanya'da, haziranda yıllık bazda gıda fiyatları yüzde 1,1 arttı, enerji ürünleri fiyatları ise yüzde 2,1 düştü.

Enerji fiyatları hariç yıllık enflasyon haziranda yüzde 2,7 olarak hesaplandı.

Bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında, Haziran 2024'te hizmet sağlıyıcaların fiyatlarının ortalama yüzde 3,9 artarak yıllık enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Destatis Başkanı Ruth Brand, verileri değerlendirirken, “Enerji ve gıda fiyatlarının bu yıl yıllık enflasyon üzerinde azaltıcı bir etkisi oldu. Buna karşın, hizmet fiyatlarında ortalamanın üzerinde artışlar görmeye devam ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Öte yandan, Avro Bölgesinin en büyük ekonomisi olan Almanya'da enflasyon oranı, bölgede enflasyon eğilimleri için özellikle önemli görülürken, Almanya'nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülkede enflasyonun yaz aylarında yüzde 2'nin altına düşmesini bekliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut gözaltına alındı
İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve valilikten peş peşe uyarılar
İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve valilikten peş peşe uyarılar
NATO Zirvesi tamamlandı! Türkiye'nin NATO Zirvesi kazanımları neler?
NATO Zirvesi tamamlandı! Türkiye'nin NATO Zirvesi kazanımları neler?
EURO 2024 finalinde İspanya ile İngiltere karşılaşacak! Maç ne zaman, saat kaçta?
EURO 2024 finalinde İspanya ile İngiltere karşılaşacak! Maç ne zaman, saat kaçta?
ABD'den dikkat çeken Almanya adımı: 34 yıl sonra bir ilk
ABD'den dikkat çeken Almanya adımı: 34 yıl sonra bir ilk
Yol kenarında ceset şoku! Vatandaşlar görüp ihbar etti
Yol kenarında ceset şoku! Vatandaşlar görüp ihbar etti
Mehmet Şimşek'in "güneşlenme vergisi" videosuna Bakanlık'tan açıklama
Mehmet Şimşek'in "güneşlenme vergisi" videosuna Bakanlık'tan açıklama
Dolar ve Euro alış-satış rakamları! Tam gaz yükseliş...
Dolar ve Euro alış-satış rakamları! Tam gaz yükseliş...
Belediyelere aydınlatma zammı: Yüzde 30'a yükselecek
Belediyelere aydınlatma zammı: Yüzde 30'a yükselecek
Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edildi
Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edildi
Türkiye’de yeni salgın alarm veriyor
Türkiye’de yeni salgın alarm veriyor
İzmir merkezli 24 ilde düzenlenen "Define-1" operasyonunda 47 şüpheli yakalandı
İzmir merkezli 24 ilde düzenlenen "Define-1" operasyonunda 47 şüpheli yakalandı