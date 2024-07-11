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Simitle yüzerken kaybolan Çinli turist 36 saat sonra bulundu

Simitle yüzerken kaybolan Çinli turist 36 saat sonra bulundu

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nden (JCG) yapılan açıklamada, pazartesi günü Shizuoka eyaletindeki Shirahama Ohama plajından denize giren 21 yaşındaki Çinli kadın turistin kaybolduğu, ekiplerin havadan ve denizden arama çalışması başlattığı belirtildi. Turist, 36 saat süren arama operasyonunun ardından kaybolduğu noktaya 80 kilometre mesafede, Chiba eyaleti açıklarında halsiz bir şekilde bulunduğu bildirildi.

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Japonya’da deniz simidi ile yüzerken akıntıya kapılarak kaybolan Çinli bir turistin 36 saat sonra 80 kilometre uzakta bulunarak kurtarıldığı açıklandı.

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nden (JCG) yapılan açıklamada, pazartesi günü yerel saatle 19.30 sıralarında Shizuoka eyaletindeki Shirahama Ohama plajından denize giren bir kişinin kaybolduğu, ekiplerin havadan ve denizden arama çalışması başlattığı belirtildi.

Kaybolan 21 yaşındaki Çinli kadın turistin 36 saat süren arama operasyonunun ardından kaybolduğu noktaya 80 kilometre mesafede, Chiba eyaleti açıklarında halsiz bir şekilde bulunduğu aktarıldı. Helikopterle kurtarılan turistin sıvı kaybı yaşadığı, ancak sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Japonya'daki Çin Büyükelçiliği yaşanan olayın ardından ülkede ikamet eden vatandaşlarına yönelik bir uyarı yayınlayarak deniz kazalarında karşı dikkatli olma çağrısı yaptı.

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