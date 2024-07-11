Boşanacakları söylenmişti... Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel'den bebek müjdesi

Geçtiğimiz ay boşanma aşamasında oldukları konuşulan Volkan Demirel ile Zeynep Demirel çifti haklarında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlamış ve Volkan Demirel "Bundan sonra bir 14-15 yıl daha gider diye düşünüyoruz" demişti. Ünlü çiftin şimdi de bebek beklediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre; Zeynep Sever Demirel 3. kez hamile...

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Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve Hatayspor'un eski teknik direktörü olan Volkan Demirel, 2010 yılında oyuncu eşi Zeynep Demirel ile dünya evine girmişti. Evliliklerinden 2 kız çocuğu olan ve mayıs ayında boşanma iddiasıyla gündeme gelen çiftin şimdilerde bebek beklediği iddia edildi.

MuhabirOnline'da yer alan habere göre, Zeynep Demirel 3. kez anne olacağı ileri sürüldü.

Demirel'in son yaptığı paylaşımda göbeğinin belirginleşmesi de dikkatlerden kaçmadı.