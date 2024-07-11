BIST 10.908
DOLAR 32,89
EURO 35,83
ALTIN 2.520,87
HABER /  MAGAZİN

Boşanacakları söylenmişti... Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel'den bebek müjdesi

Boşanacakları söylenmişti... Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel'den bebek müjdesi

Geçtiğimiz ay boşanma aşamasında oldukları konuşulan Volkan Demirel ile Zeynep Demirel çifti haklarında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlamış ve Volkan Demirel "Bundan sonra bir 14-15 yıl daha gider diye düşünüyoruz" demişti. Ünlü çiftin şimdi de bebek beklediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre; Zeynep Sever Demirel 3. kez hamile...

Abone ol

Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve Hatayspor'un eski teknik direktörü olan Volkan Demirel, 2010 yılında oyuncu eşi Zeynep Demirel ile dünya evine girmişti. Evliliklerinden 2 kız çocuğu olan ve mayıs ayında boşanma iddiasıyla gündeme gelen çiftin şimdilerde bebek beklediği iddia edildi.

MuhabirOnline'da yer alan habere göre, Zeynep Demirel 3. kez anne olacağı ileri sürüldü.

Demirel'in son yaptığı paylaşımda göbeğinin belirginleşmesi de dikkatlerden kaçmadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Akbank Asistan ile müşteriler, GPT entegrasyonuyla bilgiye daha hızlı erişiyor
Akbank Asistan ile müşteriler, GPT entegrasyonuyla bilgiye daha hızlı erişiyor
ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle geçen hafta 27 kişi öldü
ABD'de aşırı sıcaklar nedeniyle geçen hafta 27 kişi öldü
Akın akın geliyorlar! Hafta sonu rekor kırıldı
Akın akın geliyorlar! Hafta sonu rekor kırıldı
Otomotivde Çin rüzgarı! Almanya'nın lüks markası Porsche frene basmak zorunda aldı
Otomotivde Çin rüzgarı! Almanya'nın lüks markası Porsche frene basmak zorunda aldı
Almanya'da yıllık enflasyon haziran ayında geriledi
Almanya'da yıllık enflasyon haziran ayında geriledi
Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut gözaltına alındı
İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve valilikten peş peşe uyarılar
İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve valilikten peş peşe uyarılar
NATO Zirvesi tamamlandı! Türkiye'nin NATO Zirvesi kazanımları neler?
NATO Zirvesi tamamlandı! Türkiye'nin NATO Zirvesi kazanımları neler?
EURO 2024 finalinde İspanya ile İngiltere karşılaşacak! Maç ne zaman, saat kaçta?
EURO 2024 finalinde İspanya ile İngiltere karşılaşacak! Maç ne zaman, saat kaçta?
ABD'den dikkat çeken Almanya adımı: 34 yıl sonra bir ilk
ABD'den dikkat çeken Almanya adımı: 34 yıl sonra bir ilk
Yol kenarında ceset şoku! Vatandaşlar görüp ihbar etti
Yol kenarında ceset şoku! Vatandaşlar görüp ihbar etti
Mehmet Şimşek'in "güneşlenme vergisi" videosuna Bakanlık'tan açıklama
Mehmet Şimşek'in "güneşlenme vergisi" videosuna Bakanlık'tan açıklama