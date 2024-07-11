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Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman'dan penaltı isyanı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman'dan penaltı isyanı

İngiltere'ye 2-1 yenilerek turnuvaya vedan eden Hollanda'da penaltı kararına itiraz var. Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, "Bence penaltı olmamalıydı. Topa vurdu ve kramponlar temas etti" dedi.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı finalinde Hollanda'yı 2-1 mağlup ederek adını finale yazdıran İngiltere'de teknik direktör Gareth Southgate, İspanya karşısında şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Almanya'nın Dortmund kentinde oynanan yarı finalde Hollanda'yı 2-1 yenerek finale çıktıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Southgate, "Oyuncularım maç içerisinde çok doğru kararlar aldı. Oyuncularımın kalitesinden ve karakterinden çok memnunum. Ortaya koyduğumuz oyundan dolayı çok memnunum." diye konuştu.

Turnuva boyunca İngiltere'ye oynattığı futbol nedeniyle eleştirilen İngiliz teknik direktör, "Her şeyi doğru yapmadığım için özür dilerim ama bu hafta daha iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

EURO 2024 finalinde İspanya ile karşılaşacak olan İngiltere'nin teknik adamı, "Taraftarlarımıza çok güzel bir gece yaşattık ama işimiz bitmedi. Buraya turnuvayı kazanmaya geldik. Hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.

Koeman: "Bence penaltı olmamalıydı"

Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, İngiltere'nin tartışmalı bir VAR kararıyla penaltı kazandığını ileri sürerek, bu durumun futbola zarar verdiğini savundu.

Maçın 14. dakikasında İngiltere'nin VAR kararıyla kazandığı ve skora 1-1 eşitliği getirdiği penaltıyla ilgili eleştiride bulunan Koeman, "Bence penaltı olmamalıydı. Topa vurdu ve kramponlar temas etti. Doğru dürüst futbol oynayamadığımızı ve bunun VAR'dan kaynaklandığını düşünüyorum. Bu gerçekten futbola zarar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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