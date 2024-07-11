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Türkiye'den 6 ayda 96,6 milyon dolarlık fıstık ihraç edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'den 6 ayda 96,6 milyon dolarlık fıstık ihraç edildi

Türkiye'den yılın ilk 6 ayında 82 ülkeye 96 milyon 628 bin dolarlık fıstık ihracatı gerçekleştirildi.

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AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 2023 yılında 96 ülkeye 151 milyon 568 bin dolarlık fıstık ihraç edildi. Geçen yılın ocak-haziran döneminde fıstık ihracatından 54 milyon 854 bin dolarlık gelir elde edilirken, bu yılın aynı döneminde bu rakam yüzde 76'lık artışla 96 milyon 628 bin dolara yükseldi.

Türkiye'nin en çok fıstık ihracatı yaptığı ülkelerin başında İtalya bulunuyor. Bu yılın ilk 6 ayında Türkiye, İtalya'ya 21 milyon 579 bin dolarlık fıstık sattı. Fıstık ihracatında İtalya'yı 17 milyon 2 bin dolarla Almanya, 4 milyon 500 bin dolarla Kazakistan izledi.

İhracat rakamları yukarıya taşınacak

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, yılın ilk yarısında fıstık ihracatında yaşanan büyük artışın hem üretici hem de ihracatçılar açısından sevindirici olduğunu söyledi.

Fıstığın Türkiye için stratejik bir ürün olduğunu ve en fazla fıstık ağacının Şanlıurfa ile Gaziantep'te bulunduğunu aktaran Kızıldemir, "2024 yılının başından bu yana ihracat rakamlarımız artarak devam ediyor. Yılık ilk yarısında da ihracat rakamlarımız geçen yılın çok üzerine çıktı. Fıstıkta bu yıl 'var' yılı, Türkiye'de en fazla fıstık ağacı olan Şanlıurfa'da inşallah bir aksilik yaşamazsak bu yıl 170 bin ila 176 bin ton fıstık rekoltesi bekliyoruz. Bu yıl elde edilecek rekolteyle birlikte sene başından bu yana artan ihracatımız yıl sonuna doğru inşallah çok yukarılara çıkmış olacak." dedi.

Kızıldemir, bölge çiftçisinin son dönemlerde fıstık ağacına yoğunlaştığını belirterek, bu ağaçların da meyve verecek düzeye gelmesiyle birlikte rekoltenin daha da yukarıya çıkacağını kaydetti.

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