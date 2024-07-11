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Denizli'de bir kadın kocasını demir sopayla öldürdü! İlk ifadesinde bunları söyledi

Denizli'de bir kadın kocasını demir sopayla öldürdü! İlk ifadesinde bunları söyledi

Denizli'nin Güney ilçesinde eşini başına vurduğu demir sopayla öldüren kadın gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Aşağıçeşme Mahallesi'nde yaşayan A.K. (42) ile eşi Murat K. (44) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.K, demir sopayla eşinin başına vurdu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Murat K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan kadının, ilk ifadesinde eşinin kendisini sürekli darbettiğini, uyuşturucu kullandığını ve kavga sırasında oğlunu kolundan bıçakla yaraladığını, bunun üzerine demir sopayla vurduğunu söylediği öğrenildi.

Çiftin oğlu F.K. ise kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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