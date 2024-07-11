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Emlak Konut GYO'da bayrak değişimi: Yeni Genel Müdür Yasir Yılmaz oldu

Emlak Konut GYO'da bayrak değişimi: Yeni Genel Müdür Yasir Yılmaz oldu

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Cengiz Erdem görevini, 17 yıldır şirket bünyesinde farklı kademelerde çeşitli görevlerde bulunan Yasir Yılmaz'a devretti.

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Emlak Konut GYO A.Ş.'nin genel müdürü değişti. Şirkette düzenlenen törende Yasir Yılmaz genel müdürlük görevini, Cengiz Erdem'den devraldı.

Yeni Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz
Şirketin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün şirketimizde gerçekleşen devir teslim töreni ile Sayın Yasir Yılmaz, Genel Müdürlük görevini Sayın Cengiz Erdem’den devraldı. Genel Müdürümüz Sayın Yasir Yılmaz’ı tebrik ediyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. Görev süresi boyunca değerli hizmetlerde bulunan Sayın Cengiz Erdem’e teşekkürlerimizi sunuyoruz." denildi.

Yasir Yılmaz kimdir?

1983 Kütahya doğumlu olan Yasir Yılmaz, İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. İşletme dalında ikinci lisans eğitimini alan Yılmaz, yüksek lisans eğitimini de kentsel dönüşüm üzerine tamamladı. Meslek hayatına proje, taahhüt, müteahhitlik işleri ile başladı.

TOKİ İştiraki Emlak Konut GYO AŞ'de yüksek marka değerine sahip projelerde uzun yıllar teknik uzmanlık, bölge müdürlüğü ve daire başkanlığı görevlerinde bulundu. Üniversite yıllarından itibaren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü, üye, yönetici pozisyonlarında görevler üstlendi.

2019'dan beri Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği devam eden Yılmaz, bu görevin yanı sıra, Emek İnşaat ve İşletme AŞ, Kızılay Sistem Yapı AŞ, yönetim kurulu üyelikleriyle birlikte, 7 binden fazla gayrimenkul varlığı bulunan Türk Kızılay'ın yeniden organizasyon sürecine katkı vererek, "Taşınmaz Yönetimi Genel Müdürlüğü" ve "Kızılay Sistem Yapı"nın kurulmasını sağladı.

2019'dan beri gerçekleşen ülke içerisindeki tüm afetlerde ve 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde acil müdahale planlanması ve operasyonel yönetiminde üst düzey rol aldı.

Yılmaz, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda fuar, eğitim, toplantı, seminer, çalıştay, panel, sempozyum, zirve ve saha operasyonunda düzenleyici, katılımcı ve konuşmacı gibi rollerde yer aldı. Proje planlama, proje yönetimi, sözleşme yönetimi, iş geliştirme, yönetişim, planlama ve organizasyon konularında üst düzey yetkinlikleri bulunan Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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