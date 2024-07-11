Dikkat çeken 'Kabine' anketi! En beğenilen 5 bakan belli oldu

ORC Araştırma, kabine ile ilgili çarpıcı bir araştırmaya imza attı. "En beğendiğiniz bakan kim?" sorusunun yöneltildiği anketten çıkan sonuç dikkat çekti. İşte en beğenilen 5 bakan...

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yaşanan sınırlı değişikliğin ardından dikkat çeken bir araştırma yapıldı.

ORC Araştırma, kabine ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. 1-7 Haziran tarihlerinde Türkiye genelinde 8 bin 920 kişiyle görüşen şirket, vatandaşlara "En beğendiğiniz bakanlar kim?" sorusunu yöneltti.

Araştırmaya göre, suç örgütlerine vurduğu ağır darbelerle adından sıkça söz ettiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya en beğenilen bakan oldu. Bakan Yerlikaya, yüzde 47,8 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.

Ali Yerlikaya'yı yüzde 43,1 oy oranıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan takip etti.

Listedeki diğer bakanlar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yüzde 41,8'lik oranla üçüncü sırada yer aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yüzde 41,4'lik oranla dördüncü oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise yüzde 40,6'lık oranıyla kabinenin en beğenilen beşinci bakanı konumunda.