İş Bankası logosu Formula 1'de yer alacak

İş Bankası'nın logosu, İtalya'daki Formula 1 yarışında piste çıkacak olan "Visa Cash App RB Formula One" takımının aracında ve sürücü tulumlarında yer alacak.

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İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ve Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin'in ev sahipliğinde İş Bankası Kuleleri'nde tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, İş Bankası'nın, İtalya'da yapılacak olan yarışta Visa işbirliğiyle Visa Cash App RB Formula One takım haklarını kullanacağı duyuruldu.

Etkinliğe katılan davetliler, Visa Cash App RB Formula One takım aracının gerçek boyutlu benzerini yakından inceleme fırsatı buldu. Aracın benzeri, pilotların yarış kıyafetleri ve Formula 1 ruhunu deneyimleme imkanı sunan simülatör alanı da 12-14 Temmuz tarihlerinde Kanyon AVM'de yer alacak.

Etkinlikte konuşan Aran, İtalya'da düzenlenecek yarış için Visa'yla gerçekleştirdikleri işbirliğinin kendilerine heyecan verdiğini belirtti.

Aran, "Dünya çapında milyonlarca kişinin yakından izlediği böyle bir organizasyonda ilk kez bir Türk bankasının logosunu bir yarış aracının üzerinde görecek olmanın mutluluğunu tüm paydaşlarımızla birlikte yaşıyoruz." diye konuştu.

İşbirliğinin, bankanın 100'ncü kuruluş yıl dönümünü kutladıkları yılda kendileri için çok daha kıymetli olduğunu söyleyen Aran, "Hızın, yenilikçiliğin ve ileri teknolojinin en üst düzeyde temsil edildiği, heyecan dolu anlara sahne olacak yarışta Visa Cash App RB Formula One takımına ve pilotlara şimdiden başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin ise Türkiye'deki faaliyetlerinin 40'ncı yılını kutladıkları dönemde, paydaşları için unutulmaz deneyimlere imza attıklarına dikkati çekerek, "Visa olarak yaptığımız bu tür iş birlikleri aynı zamanda üyelerimizin marka değerinin güçlendirilmesine katkı sağlıyor." diye konuştu.