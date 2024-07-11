BIST 10.948
DOLAR 32,87
EURO 35,84
ALTIN 2.516,29
HABER /  GÜNCEL

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 345’e çıktı!

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 345’e çıktı!

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları sürüyor. Saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 345’e, yaralıların sayısı ise 88 bin 295’e yükseldi.

Abone ol

İsrail’in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de başlattığı saldırılar sürerken, can kaybı sayısı artmaya devam ediyor. 

Bölgede katliamını sürdüren ve insancıl hukuku çiğneyen İsrail ordusu, 279 gündür tüm tepkilere rağmen Gazze Şeridi’ni yoğun bir şekilde bombalıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede son 24 saatte düzenlenen iki saldırıda 50 sivilin hayatını kaybettiği, 54 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 38 bin 345’e, yaralıların sayısının da 88 bin 295’e yükseldiği ifade edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Peş peşe deprem oldu! Naci Görür'den açıklama
Peş peşe deprem oldu! Naci Görür'den açıklama
Uyuşturucu operasyonunda polise pompalı tüfek doğrultan şüpheli azılı çıktı
Uyuşturucu operasyonunda polise pompalı tüfek doğrultan şüpheli azılı çıktı
Emlak Konut GYO'da bayrak değişimi: Yeni Genel Müdür Yasir Yılmaz oldu
Emlak Konut GYO'da bayrak değişimi: Yeni Genel Müdür Yasir Yılmaz oldu
Apple, ödeme hizmetlerini diğer firmalara açacak
Apple, ödeme hizmetlerini diğer firmalara açacak
Kayıp halka Dünya'ya 17 bin 700 ışık yılı uzaklıkta bulundu
Kayıp halka Dünya'ya 17 bin 700 ışık yılı uzaklıkta bulundu
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Dikkat çeken 'Kabine' anketi! En beğenilen 5 bakan belli oldu
Dikkat çeken 'Kabine' anketi! En beğenilen 5 bakan belli oldu
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu! Paralar hesaplara yatırıldı
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu! Paralar hesaplara yatırıldı
Destici'den asgari ücret ve emekli maaşı teklifi! "21 bin 205 TL olmalı"
Destici'den asgari ücret ve emekli maaşı teklifi! "21 bin 205 TL olmalı"
Deprem bilimci Doğan Kalafat hayatını kaybetti
Deprem bilimci Doğan Kalafat hayatını kaybetti
Bayern Münih, Portekizli futbolcu Palhinha'yı transfer etti
Bayern Münih, Portekizli futbolcu Palhinha'yı transfer etti
Taksiye bir zam daha: İndi-bindi artık 90 TL
Taksiye bir zam daha: İndi-bindi artık 90 TL