Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 345’e çıktı!

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları sürüyor. Saldırılarda, hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 345’e, yaralıların sayısı ise 88 bin 295’e yükseldi.

Abone ol

İsrail’in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de başlattığı saldırılar sürerken, can kaybı sayısı artmaya devam ediyor.

Bölgede katliamını sürdüren ve insancıl hukuku çiğneyen İsrail ordusu, 279 gündür tüm tepkilere rağmen Gazze Şeridi’ni yoğun bir şekilde bombalıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede son 24 saatte düzenlenen iki saldırıda 50 sivilin hayatını kaybettiği, 54 sivilin ise yaralandığı aktarıldı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 38 bin 345’e, yaralıların sayısının da 88 bin 295’e yükseldiği ifade edildi.