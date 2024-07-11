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Bakanlıktan kaşar peyniri için yeni uygulama

Bakanlıktan kaşar peyniri için yeni uygulama

Tarım ve Orman Bakanlığı, eritme peynirinin kaşar peyniri olarak satışının engellenmesi ve tüketici menfaatlerinin korunması amacıyla yeni uygulamaya geçti. Fosfat ve sitrat tuzlarının tespitine yönelik yeni analiz yöntemlerini uygulanacak. İlgili laboratuvarlarda analizlerin 30 Eylül'den itibaren yapılmaya başlanması hedefleniyor.

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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, gıda güvenilirliğinin temini ve tüketici menfaatlerinin korunması için çalışmalar kesintisiz devam ediyor.

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği'ne göre, kaşar peynirinde gıda katkı maddeleri olarak eritme tuzlarından fosfat ve sitratın kullanılmaması gerekiyor.

Bu tuzların eritme peyniri olarak bilinen işlenmiş peynirlerde ise kullanımına belirlenen limitler dahilinde izin veriliyor. Eritme peynirinin, kaşar peyniri olarak satışının engellenmesi ve tüketici menfaatlerinin korunması amacıyla bu peynirlerde fosfat ve sitrat tuzlarının tespitine ilişkin yeni analiz yöntemleri geliştirildi.

Bu amaçla yapılan çalışmalarda, kontrollü şartlarda eritme tuzları ilave edilerek ve edilmeden üretilen kaşar peynirleri kullanıldı.

Fosfat tuzlarının analizleri için fosfor ve azot, sitrat tuzlarının analizinde ise kuru maddede sitrik asitten yararlanılarak iki yöntem belirlendi. Kaşar peynirinde eritme tuzu kullanımının tespiti amacıyla bu analizler yapılacak.

Kaşar peynirlerinde fosfat ve sitrat tuzlarının tespitinde karar ölçütü olarak fosfor/azot oranı 0,15, sitrat tuzları tespiti için karar ölçütü olarak kuru maddede sitrik asit oranı yüzde 0,45 olarak kullanılacak.

Söz konusu analizleri yapmaları için talimatlandırılan ilgili laboratuvarların validasyon/verifikasyon çalışmaları eylül sonuna kadar tamamlanacak. İlgili laboratuvarlarda analizlerin 30 Eylül'den itibaren yapılmaya başlanması hedefleniyor.

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