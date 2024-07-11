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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na flaş transfer teklifi! Menajeri reddettiklerini açıkladı

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na flaş transfer teklifi! Menajeri reddettiklerini açıkladı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'na Rus takımı Spartak Moskova'dan transfer teklifi geldiği ortaya çıktı. Milli yıldızın menajeri William D'Avila teklife verdikleri yanıtla ilgili konuştu.

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Galatasaray'ın hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'na Rusya'nın Spartak Moskova takımının talip olduğu ileri sürüldü. Kerem'in menajeri William D'Avila, Spartak'tan gelen teklifi Rus basınına değerlendirdi. Sport Express'e konuşan D'Avila, futbolcusunun Rusya'dan gelen bir teklifi kabul etmeyeceğini belirterek "Kerem, Avrupa kupalarına katılan bir kulüpte oynamak istiyor" dedi.

FIFA ve UEFA, 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle, Rusya Milli Takımı'nın ve Rus kulüplerinin kendi organizasyonlarına katılmasını yasaklamıştı.

Galatasaray'ın beklediği geliri açıkladılar

Haberde Galatasaray'ın 25 yaşındaki futbolcusunun transferinden en az 10 milyon Euro gelir elde etmeyi beklediği ifade edildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun sarı-kırmızılı kulüple 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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