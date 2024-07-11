Murat Kurum 3 günde 5 ili ziyaret edecek!

Deprem bölgesinde ihya ve inşa çalışmalarını sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illere yönelik yoğun mesaisine devam ediyor. Bakan Kurum, yarından itibaren ise Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana’ya giderek, incelemelerde bulunacak.

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Bakan Murat Kurum geçtiğimiz hafta Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’ı ziyaret eden Bakan Kurum, valiler, milletvekilleri, STK’lar, muhtarlar ve oda başkanlarının da bulunduğu il koordinasyon toplantılarına katılarak asrın felaketi sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bilgi almış, afet konutlarını yerinde incelemişti.

Bakan Kurum, yarından itibaren ise 3 günde 5 ili ziyaret edecek. Yarın Adıyaman’a gidecek olan Bakan Murat Kurum, 13 Temmuz Cumartesi günü Gaziantep ve Kilis’te; 14 Temmuz Pazar günü ise Osmaniye ve Adana’da temaslarda bulunacak.

Bakan Murat Kurum, ziyaretlerinde depremden etkilenen illerdeki yerel yöneticilerle görüşecek, afet konutlarını yerinde inceleyecek ve yetkililerden bilgi alacak. Ayrıca, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini de dinleyecek olan Bakan Kurum, afet bölgesine yönelik ziyaretlerine devam edecek.