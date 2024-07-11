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Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artışla 148 milyar 448 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 5 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 898 milyon dolar artışla 89 milyar 731 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 28 Haziran'da 84 milyar 833 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 640 milyon dolar artışla 58 milyar 77 milyon dolardan, 58 milyar 717 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artarak 142 milyar 910 milyon dolardan, 148 milyar 448 milyon dolara çıktı.

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