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Hepsiburada, yılın ilk 6 ayında en çok tercih edilen teknoloji ürünlerini açıkladı

Hepsiburada, yılın ilk 6 ayında en çok tercih edilen teknoloji ürünlerini açıkladı

Hepsiburada, 2024'ün ilk 6 ayında en çok tercih edilen teknoloji ürünlerini paylaştı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, üzerinden yapılan teknoloji alışverişlerinde yılın ilk 6 ayında en çok öne çıkan ürün 3D yazıcılar oldu. Geçen seneye göre 3D yazıcı satışları yaklaşık 2.5 kat arttı. Müşteriler tarafından tercih edilen diğer ürünler arasında tabletler, taşınabilir bilgisayarlar ve cep telefonları yer aldı.

3D yazıcılardan Elegoo ve Creality 3D markaları en çok satılanlar markalardan oldu. Müşteriler tarafında ilgi gören ürünlerden bir diğeri de tabletler oldu. Tablet satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 kat artış gösterdi. Xiaomi, Honor ve Samsung, kullanıcıların en çok tercih ettiği markalar arasında yer aldı.

Bilgisayar kategorisinde taşınabilir bilgisayarlar yaklaşık 1.5 kat artış gösterdi. Müşteriler, taşınabilir bilgisayar markaları arasında en çok MSI ve Casper markalarına ilgi gösterdi. Ayrıca taşınabilir SSD'ler yaklaşık 2 kat artış gösterirken, projeksiyon cihazları da yaklaşık 1.5 kat artışla popülerlik kazandı. Cep telefonları da tüketicilerin en çok tercih ettiği ürünler arasında önemli bir yer tutmaya devam etti.

Bluetooth kulaklıklar ve akıllı saatler öne çıktı

Cep telefonu aksesuarlarında ise bluetooth kulaklıklar ve akıllı saatler öne çıktı. Akıllı saatlerde Huawei, Apple ve Xiaomi markaları en çok satanlar olurken, bluetooth kulaklıklarda Samsung, JBL, Huawei ve Anker markaları müşterilerin favorisi oldu. Ayrıca, şarj cihazları arasında Spigen öne çıktı.

Tablet, bilgisayar, cep telefonu ve giyilebilir teknoloji aksesuarları kategorisinde en çok satış yapılan gün çarşamba oldu. Cep telefonu aksesuarları kategorisinde ise Pazartesi en yüksek satışın yapıldığı gün olarak kaydedildi.

Hepsiburada Premium üyelik programının 2'nci yılına özel 16-22 Temmuz arasında düzenlenecek olan "Büyük Premium İndirimleri" kapsamında dünyaca ünlü teknoloji markalarının ürünlerinin de yer aldığı kampanyayı kullanıcılara sunulacak. Kategoriye özel indirimlere ek olarak sepet indirimleri ve farklı tutarlarda kupon fırsatları da kullanıcıları bekliyor.

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