Akfen GYO'nun toplam portföy değeri 689 milyon avroya ulaştı

Akfen GYO Genel Müdürü Ece Demirpençe: "Portföyümüzü çeşitlendirerek, yatırım risklerimizi minimize ediyor ve farklı segmentlerde yatırım yaparak daha dengeli bir yapı oluşturuyoruz"

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Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (Akfen GYO) toplam portföy değeri 6 ayda yüzde 20 artarak 689 milyon avro olarak gerçekleşti.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akfen GYO'nun portföy değeri, ara dönem değerleme sonuçlarına göre önemli artış kaydetti.

Smart Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ tarafından Akfen GYO portföyüne yönelik hazırlanan ara dönem gayrimenkul değerleme raporlarıyla birlikte Akfen GYO'nun varlıklarının toplam değeri 24 milyar lirayı geçti.

Akfen GYO'nun portföyünde yer alan ve değerlemesi yapılan varlıklar Bodrum Loft, Hadımköy Fabrika, Ibis Otel Adana, Ibis Otel Ankara Havalimanı, Ibis Otel Bursa, Ibis Otel Esenyurt, Ibis Otel Eskişehir, Ibis Otel İzmir, Ibis Otel Tuzla, Isparta Öğrenci Yurdu, Kıyıkışlacık Projesi, Kütahya Öğrenci Yurdu, Novotel Bosphorus Karaköy İstanbul, Novotel Trabzon, Novotel ve Ibis Otel Gaziantep, Novotel ve Ibis Otel Kayseri, Novotel ve Ibis Otel Zeytinburnu, Söğütlüçeşme Projesi, Yalıkavak Villa Projesi şeklinde sıralandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen GYO Genel Müdürü Ece Demirpençe, portföylerinin değerinin, stratejik yatırımları ve gayrimenkul sektöründeki güçlü duruşları sayesinde önemli bir artış gösterdiğini belirtti.

Demirpençe, 'Portföyümüzü çeşitlendirerek, yatırım risklerimizi minimize ediyor ve farklı segmentlerde yatırım yaparak daha dengeli bir yapı oluşturuyoruz. Yatırımcılarımıza en yüksek getiriyi sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Portföydeki değer artışının, Akfen GYO'nun farklı segmentlerdeki projeleriyle yatırımcılara daha geniş fırsatlar sunma hedeflerine doğru bir adım daha yaklaştırdığını vurgulayan Demirpençe, 'Gayrimenkul sektöründe sürdürülebilir ve karlı yatırımlar yaparak, hem ülkemize hem de yatırımcılarımıza katkı sağlamaya devam edeceğiz.' açıklamalarında bulundu.