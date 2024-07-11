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Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu fikstür çekimi yapıldı. Sezon 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

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Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplam 38 hafta üzerinden oynanacak ve her hafta bir ekibin bay geçeceği ligde 2024-2025 sezonu, 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.

İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta müsabakaları şu şekilde:

Sivasspor-Trabzonspor

Fenerbahçe-Adana Demirspor

Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir

Kasımpaşa-Konyaspor

Galatasaray-Atakaş Hatayspor

Corendon Alanyaspor-Eyüpspor

Antalyaspor-Göztepe

Samsunspor-Beşiktaş

Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK

Mondihome Kayserispor (Bay)

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