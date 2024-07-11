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Trendyol Süper Lig'de ilk büyük maç 5. haftada oynanacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trendyol Süper Lig'de ilk büyük maç 5. haftada oynanacak

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk büyük maçı Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 5. haftada oynanacak.

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Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Fikstür çekimiyle yeni sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu.

Buna göre ligdeki ilk büyük maç, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 5. haftada Trabzon'da oynanacak.

Sezonun fikstürü, "https://www.tff.org/default.aspx?pageID=198" adresinden ilan edildi.

Fikstür çekiminin ardından ilk yarıda büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

16. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

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