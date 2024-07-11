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Fatih Karahan'dan kiralar için kritik açıklama! 'Hala bir risk var'

Fatih Karahan'dan kiralar için kritik açıklama! 'Hala bir risk var'

TCMB Başkanı Fatih Karahan, JPMorgan yatırımcı toplantısında konuştu. Kira enflasyonu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Karahan, yavaşlama sinyallerine dikkat çekti.

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TCMB Başkanı Karahan JPMorgan yatırımcı toplantısı sunumunda ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Kira enflasyonunda yavaşlamaya dair sinyallerin geldiğini aktaran Fatih Karahan, enflasyona dair son gelişmeleri yorumladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamaları şöyle;

"Türkiye'nin dezenflasyon sürecinde. Sıkı para politikası duruşu devam ediyor. Farklı araçlar kullanılarak sistemdeki likidite fazlası aktif bir şekilde sterilize edildi.

Son dönemde bankalarla yapılan swaplardaki gerileme söz konusu. Bu durum parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecek." 

Finansal koşulların sıkı kaldığını söyleyen TCMB Başkanı şöyle devam etti;

"Tüketici kredilerinde büyümenin ılımlı hale geldi. Ticari krediler tarafında ise TL kredilerin öncülüğünde büyüme önemli ölçüde yavaşladı.

İç talep normalleşme sinyalleri veriyor. Enflasyon göstergelerinde çekirdek enflasyon tarafında düşüş işareti var."

Karahan, farklı öncü göstergelerin kira enflasyonunda yavaşlama sinyalleri verdiğini dile getirerek hizmet enflasyonunda hala bir risk olduğunu belirtti.

Haziran ayında dezenflasyon sürecinin başladığını hatırlattı.

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