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Rafa Silva: Beşiktaş'ta Quaresma gibi etki bırakmak istiyorum

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rafa Silva: Beşiktaş'ta Quaresma gibi etki bırakmak istiyorum

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Portekizli oyuncu Rafa Silva, siyah-beyazlı takımda Ricardo Quaresma gibi etki bırakmak istediğini söyledi.

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Siyah-beyazlıların Slovenya'nın Maribor şehrinde kamp yaptığı otelde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rafa Silva, siyah-beyazlı takımın efsane isimleri arasında yer alan Quaresma ile transferi öncesinde konuşmadığını belirterek, "Kendisini iyi tanıyorum. Harika bir oyuncu. Portekizli bir oyuncunun bu şekilde başarılı olması ve hatırlanması Portekizli olarak benim için gurur verici. Çok önemli işler yaptı burada. Yabancı oyuncuların bu şekilde efsane olabileceklerini gösteriyor bu durum. O farklı, ben farklı bir oyuncuyum ama ben de onun gibi etki bırakmak istiyorum." diye konuştu.

"Beşiktaş'ın kupalar kazanması için elimden geleni yapacağım"

Kişisel hedeflerini başaracağından şüphesi olmadığını söyleyen tecrübeli futbolcu, "Benim kişisel hedeflerimi başaracağımdan şüphem yok. Tek istediğim ve şu anki amacım Beşiktaş'ın başarılı olması, kupalar kazanması. Bireysel değil kolektif başarılı olmak. Beşiktaş'ın kupalar kazanması için elimden geleni yapacağım. Şu anki hedefim takımın başarılı olması için elimden geleni yapmak. Şu anda hocamızın fikirlerini takıma adapte etmesi için çalışıyoruz. Hocamızın güçlü ve iyi oynayan takım hedefine göre oynayacağız. Üç farklı pozisyonda oynadım. Herkesin bildiği 10 numarada daha çok tercih ediyorum. Herhangi pozisyonda oynamamda sıkıntı yok. Beşiktaş taraftarlarını mutlu etmek ve hak ettiği başarılar için elimizden geleni yapacağız, çok çalışacağız." şeklinde konuştu.

Adaptasyon sürecinin kısa sürdüğünü aktaran Silva, "Beşiktaş gibi çok büyük bir takımda olduğum için mutluyum. Adapte oldum kısa sürede. Buradaki herkes beni iyi karşıladı, o yüzden çok mutluyum. İlk kez başka bir ülkeye çıktım. Benfica kariyerimde çok önemli yere sahip bir kulüp. Benfica'yı asla unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eski takımı Benfica ile oynanan ve siyah-beyazlıların 3-0'dan 3-3'e çevirdiği maçta Portekiz ekibinin formasını giyen Silva, o karşılaşmayla ilgili, "İnanılmaz bir maçtı. Şampiyonlar Ligi'nde 3-0'dan 3-3'e dönen maçı görmek nadirdir. Unutulmazdı ama benim adıma o zaman için kötüydü. Çünkü Benfica'nın oyuncusuydum. Unutamayacağım harika bir atmosfer vardı o maçta." değerlendirmesinde bulundu.

Transfer sürecine de değinen Portekizli oyuncu, "Transfer çok hızlı ve kolay oldu. Kariyerime Avrupa'dan devam etmek gibi bir düşüncem vardı. İki taraf için de makul ve başarılı bir transfer operasyonu oldu. Beşiktaş düşüncemi karşılayan bir takımdı benim için. O yüzden buraya geldim." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'le ilgili fikirleri sorulan Rafa Silva, "Burada eskiden oynamış oyuncularla konuştum. Rekabetçi bir lig olduğunu biliyorum. Ben de rekabetçi bir oyuncuyum. Bu zor lige çok kolay adapte olacağım." dedi.

Rafa Silva, Portekiz Milli Takımı'nda kendi kararıyla yer almadığını ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nı takip etmediğini söyledi.

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