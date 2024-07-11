Servet Yardımcı TFF başkan adaylığından çekildi! 'Operasyona maruz kaldım'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Servet Yardımcı'nın adaylığı dün (10 Temmuz) resmileşmişti. Ancak Servet Yardımcı, bugün sürpriz bir karara imza atarak adaylıktan çekildiğini açıkladı. Yardımcı, kendisine 'operasyon' çekildiğini iddia etti.

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TFF 18 Temmuz'da seçime gidiyor... Yeni başkanını seçecek olan TFF için, seçime kısa bir süre kala beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Başkanlık seçimlerine kısa bir süre kala, Samsunspor'un eski başkanlarından İsmail Uyanık daha önce adaylığını açıkladığı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkan adaylığından çekildiğini duyurmuştu.

Uyanık'tan sonra Yardımcı da adaylıktan çekildi

Servet Yardımcı'nın Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 18 Temmuz'da yapılacak seçimli genel kurulunda TFF başkanlığı için adaylık başvurusu dün (10 Temmuz) kabul edilmişti.

Servet Yardımcı (solda) ve İsmail Uyanık (sağda)

"Resmi adaylık başvurumuz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmiştir. Türk futboluna hayırlı olsun'' diyerek adaylığını duyuran Servet Yardımcı, bugün beklenmedik bir karara imza atarak adaylıktan çekildi.

Gün içinde 'seçimden çekilme' konusunu görüşmek için kurmaylarıyla birlikte toplantı yapan Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekilme nedenini şu sözlerle kamuoyuna paylaştı:

''TFF'nin 18 Temmuz 2024 tarihinde olağanüstü seçim kararı almasının ardından, Türk futbolunda ve UEFA yönetiminde elde ettiğim bilgi ve deneyimleri, futbolumuzda temiz, şeffaf ve kurumsal bir yapı kurulması için seferber etmek amacıyla başkanlığa aday olmaya karar verdim.

UEFA'da yedi yılı aşkın zamandır devam eden görevim sırasında; 2019 Süper Kupa finalinin, Cumhuriyetimizin ve TFF'nin 100. yılını taçlandırmak adına 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin, 2026 UEFA Avrupa Ligi finalinin, 2027 UEFA Konferans Ligi finalinin ülkemize kazandırılmasında, sayısız toplantı ve etkinliğin Türkiye'de gerçekleştirilmesinde, İtalya ile ortak düzenleyeceğimiz Euro 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahipliğinin kazanılmasında, kulüplerimiz için Avrupa kupalarına katılma izinlerinin alınmasında, yüzlerce konu ve davada kritik rol oynadım.

"Kirli bir operasyona maruz kaldım"

En büyük hedefim ve hayalim, Türk futbolunda ve UEFA'da elde ettiğim birikimi ülkemize kazandırmak ve Türk Futbolu'nun hak ettiği marka değerini elde etmesini sağlamak olduğu halde; sahip olduğum karakter ve terbiye ile tamamen ters, yaptıklarımla ve tecrübelerimle asla örtüşmeyecek iftiralarla dolu kirli bir operasyona maruz kaldım.

TFF başkanlığına adaylığımı açıklamamın ardından, malum kirli yapı tarafından mevcut sistemin devam edebilmesi adına başlatılan kumpas, Rizeli Yardımcı ailesinin ve benimle birlikte yola çıkan insanların geçmişiyle ve ahlâkıyla asla bağdaşmayacak şekilde, yalanlarla, iftiralarla, kumpaslarla, şahsımı, ailemi, onurumu, haysiyetimi, itibarımı, hedef almaktadır.

Sahip olduğum aile terbiyem, edebim, yetiştirilme şeklim, böyle kirli bir düzenin karşısında durmama, bana inanan, benimle birlikte yola çıkan insanların da kumpaslarla karşı karşıya kalmasına asla izin vermez.

Türkiye'nin her kesimi tarafından değişmesi talep edilen bir futbol yapısının devam edebilmesi adına böyle bir operasyonla karşı karşıya kalmak, tüm futbol ailemiz adına büyük bir sorundur.

Halen, seçimi kazanabilmek için yeterli imza sayısı ve destek elimizde olmasına rağmen, TFF başkan adaylığımdan, yedi yıldır devam eden UEFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Avrupa Ulusal Fedrasyonlar Komitesi Başkanlığı görevlerimden çekildiğimi saygılarımla yüce milletimize arz ederim.

Bugüne dek bana güvenen, destek olan, yanımda olan herkese teşekkür ediyor, başta kulüp başkanlarımız olmak üzere herkesin haklarını helal etmelerini rica ediyorum.''

Mehmet Büyükekşi'nin eli güçlendi

Öte yandan Geçtiğimiz sezon gergin günlerin yaşanması sonucu bazı Süper Lig kulüpleri tarafından istifaya davet edilen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yapılacak başkanlık seçimi için kararını verdi. Büyükekşi, 18 Temmuz'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde yeniden adaylığını açıkladı. Büyükekşi ile birlikte kesinleşen tek aday ise bir dönem Trabzonspor'da başkanlık yapan İbrahim Hacıosmanoğlu. Daha önce adaylığını açıklayan İsmail Uyanık ve Erdal Alkış ise henüz resmi adımı atmadı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; toplanan imza sayıları ve destekleyen kulüplerin sayıca daha fazla olması sebebiyle an itibarıyla Mehmet Büyükekşi yeniden TFF başkanı olmaya yakın.