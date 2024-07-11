Su dolu çukura düşen çocuktan kötü haber!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki ay önce su dolu çukura düşmesi sonucu yoğun bakıma alınan 11 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti.Abone ol
Tekirdağ'da su dolu çukura düşen çocuktan acı haber geldi. Halil Buğra Gümüş tedavi gördüğü Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kazanamadı.
Hayatını kaybetti
Gümüş'ün cenazesi hastane morgundan alınarak Malkara Balabancık Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedildi.
Halil Buğra, 20 Mayıs'ta Balabancık Mahallesi'nde bir evin bahçesinde oyun oynarken tarım amaçlı kullanılan su dolu çukura düşmüş, boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarılarak Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.