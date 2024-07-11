BIST 10.991
DOLAR 32,83
EURO 35,90
ALTIN 2.532,43
HABER /  GÜNCEL

Su dolu çukura düşen çocuktan kötü haber!

Su dolu çukura düşen çocuktan kötü haber!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki ay önce su dolu çukura düşmesi sonucu yoğun bakıma alınan 11 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti.

Abone ol

Tekirdağ'da su dolu çukura düşen çocuktan acı haber geldi.  Halil Buğra Gümüş tedavi gördüğü Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kazanamadı.

Hayatını kaybetti

Gümüş'ün cenazesi hastane morgundan alınarak Malkara Balabancık Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedildi.

Halil Buğra, 20 Mayıs'ta Balabancık Mahallesi'nde bir evin bahçesinde oyun oynarken tarım amaçlı kullanılan su dolu çukura düşmüş, boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarılarak Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan iddialara tepki: Alçaklıktır, ahlaksızlıktır, suçtur
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan iddialara tepki: Alçaklıktır, ahlaksızlıktır, suçtur
Servet Yardımcı TFF başkan adaylığından çekildi! 'Operasyona maruz kaldım'
Servet Yardımcı TFF başkan adaylığından çekildi! 'Operasyona maruz kaldım'
Engin Altan Düzyatan 'Milyoner Aile' ile ekranlara dönüyor
Engin Altan Düzyatan 'Milyoner Aile' ile ekranlara dönüyor
ABD'de yıllık enflasyon 1 yılın en düşük seviyesinde
ABD'de yıllık enflasyon 1 yılın en düşük seviyesinde
TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'dan dikkat çeken enflasyon açıklaması
TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'dan dikkat çeken enflasyon açıklaması
Srebrenitsa Soykırımı'nın 14 kurbanı daha toprağa verildi
Srebrenitsa Soykırımı'nın 14 kurbanı daha toprağa verildi
15 Temmuz gecesi sokağa çıktı yatalak oldu: Yine olsa yine çıkarım
15 Temmuz gecesi sokağa çıktı yatalak oldu: Yine olsa yine çıkarım
7 Temmuz Dünya Değişim Günü tüm dünyada kutlandı!
7 Temmuz Dünya Değişim Günü tüm dünyada kutlandı!
Trendyol Süper Lig'de ilk büyük maç 5. haftada oynanacak
Trendyol Süper Lig'de ilk büyük maç 5. haftada oynanacak
Murat Kurum 3 günde 5 ili ziyaret edecek!
Murat Kurum 3 günde 5 ili ziyaret edecek!
Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
Merkez Bankası rezervleri rekor tazeledi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
Hepsiburada, yılın ilk 6 ayında en çok tercih edilen teknoloji ürünlerini açıkladı
Hepsiburada, yılın ilk 6 ayında en çok tercih edilen teknoloji ürünlerini açıkladı