BIST 11.024
DOLAR 32,82
EURO 35,81
ALTIN 2.548,98
HABER /  POLİTİKA

Muharrem İnce'ye "sosyal medya kumpası" davasında mütalaa açıklandı

Muharrem İnce'ye "sosyal medya kumpası" davasında mütalaa açıklandı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sahte cinsel içerikli görüntüleri yaydıkları öne sürülen 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Abone ol

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, mahkemeden, bir kısım suçlar yönünden sanıklar üzerine atılı suçların yasal unsurları itibarıyla oluşmadığından sanıkların beraatini istedi.

Savcı, suç vasfının değişme ihtimaline binaen "internet veya sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçu" yönünden dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesini, sanıklar ve müştekiler arasında uzlaşma görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması halinde sanıkların aynı suçtan ayrı ayrı cezalandırılmasını, mağdurlar Kerime Oruç ve Elif Duman'a karşı "kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan sanıkların cezalandırılmasını ve tutuklulukta geçirdikleri sürenin cezalarından düşürülmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, bir kısım suçların suç vasfının değişmesi ihtimaline binaen dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine, mesleki mazeret bildiren taraf vekillerinin mazeretlerinin ayrı ayrı kabulüne ve savcının mütalaasına karşı savunma yapmaları için taraf avukatlarına süre verilmesine karar verdi.

Gelecek celse, 13 Kasım'da görülecek.

İDDİANAMEDEN
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenmiş sahte dekont" soruşturmasında 12 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, Muharrem İnce ile Maksut Serim müşteki, Elif Duman ile Kerime Oruç ise mağdur olarak yer aldı.

İddianamede, şüpheliler Arkan G, Ethem G, Gülsün A, Kadir A, Mehmet G, Mehmet Ali C, Murat T, Mustafa Cengiz Ç, Salim Faruk K, Seyfullah T, Tekin A. ve Tülün K'nin, "sahte özel belgeyi bilerek kullanmak", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni kurulan SHP'nin genel başkanı belli oldu
Yeni kurulan SHP'nin genel başkanı belli oldu
Fatih Karahan'dan kiralar için kritik açıklama! 'Hala bir risk var'
Fatih Karahan'dan kiralar için kritik açıklama! 'Hala bir risk var'
Rafa Silva: Beşiktaş'ta Quaresma gibi etki bırakmak istiyorum
Rafa Silva: Beşiktaş'ta Quaresma gibi etki bırakmak istiyorum
Su dolu çukura düşen çocuktan kötü haber!
Su dolu çukura düşen çocuktan kötü haber!
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan iddialara tepki: Alçaklıktır, ahlaksızlıktır, suçtur
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan iddialara tepki: Alçaklıktır, ahlaksızlıktır, suçtur
Servet Yardımcı TFF başkan adaylığından çekildi! 'Operasyona maruz kaldım'
Servet Yardımcı TFF başkan adaylığından çekildi! 'Operasyona maruz kaldım'
Engin Altan Düzyatan 'Milyoner Aile' ile ekranlara dönüyor
Engin Altan Düzyatan 'Milyoner Aile' ile ekranlara dönüyor
ABD'de yıllık enflasyon 1 yılın en düşük seviyesinde
ABD'de yıllık enflasyon 1 yılın en düşük seviyesinde
TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'dan dikkat çeken enflasyon açıklaması
TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'dan dikkat çeken enflasyon açıklaması
Srebrenitsa Soykırımı'nın 14 kurbanı daha toprağa verildi
Srebrenitsa Soykırımı'nın 14 kurbanı daha toprağa verildi
15 Temmuz gecesi sokağa çıktı yatalak oldu: Yine olsa yine çıkarım
15 Temmuz gecesi sokağa çıktı yatalak oldu: Yine olsa yine çıkarım
7 Temmuz Dünya Değişim Günü tüm dünyada kutlandı!
7 Temmuz Dünya Değişim Günü tüm dünyada kutlandı!