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Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi 11 bin puanı geçti

Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi 11 bin puanı geçti

Bir süredir yatay seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi bugün yüzde 2,42'lik artışla 11 bin puanı geçti. Borsa geçen mayıstan beri ilk kez bu seviyeyi geçmiş oldu.

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Haziran son haftasından itibaren yabancı satışlarının da etkisiyle yatay seyir izleyen ancak 10 bin puanın üzerinde tutunan BIST 100 Endeksi bugün yüzde 2,43 artış gösterdi.

Borsa en son 21 Mayıs'ta 11 bin 88 puanı görmüş, daha sonra bu seviyeye çıkamamıştı. BIST 100 Endeksi bugün öğleden sonra gelen alımlarla 11 bin puanın üzerini bir kez daha test etti.

Bankacılık Endeksik'ndeki artış yüzde 4,24'ü bulurken, İletişim'deki artış yüzde 3'e yaklaştı. Holding endeksindeki artış da yüzde 2,5 olarak kayda geçti. 

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