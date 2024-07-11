Mourinho'dan Ferdi Kadıoğlu kararı! Anlaşmayı mahvetti
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Ferdi Kadıoğlu'nun takımda tutulmasını istediği belirtildi.Abone ol
Fenerbahçe'de geçirdiği başarılı sezonu EURO 2024'teki performansıyla taçlandıran Ferdi Kadıoğlu için Juventus da devredeydi.
Juventus'a kötü haber
Fenerbahçe'nin Weston McKennie'ye olan ilgisine karşın Ferdi Kadıoğlu'nu istediği iddia edilen İtalyan devine kötü haber geldi.
Mourinho ayrılığı veto etti
TeamTalk'un haberine göre Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılışını veto etti.
"Mourinho anlaşmayı mahvetti"
Dış basın haberi "Mourinho anlaşmayı mahvetti" ifadesiyle verirken Portekizli hocanın, Ferdi Kadıoğlu'nun kesinlikle takımda tutulmasını istediği ifade edildi. Haberde Manchester United ve Arsenal'in de transferi gerçekleştirmesinin mümkün gözükmediği aktarıldı.
Ferdi Kadıoğlu geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 51 maça çıktı.
Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
KAYNAK: NTV SPOR