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TFF, Süper Kupa maçının tarihi ve yerini açıkladı

TFF, Süper Kupa maçının tarihi ve yerini açıkladı

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa müsabakası, 3 Ağustos Cumartesi saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak

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Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır."

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