TFF, Süper Kupa maçının tarihi ve yerini açıkladı

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Turkcell Süper Kupa müsabakası, 3 Ağustos Cumartesi saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacakAbone ol
Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçının 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Trendyol Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Beşiktaş A.Ş. arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır."