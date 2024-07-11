Ünlü "The Shining" filminin yıldızı Shelley Duvall hayatını kaybetti

Tarihe kült bir korku filmi olarak geçen, Stephen King'in kitabından uyarlanan "The Shining" filminin ünlü yıldızı Shelley Duvall, 75 yaşında yaşamını yitirdi.Abone ol
Texaslı oyuncu Duvall, Blanco kentinde evinde hayat gözlerini yumdu. Ölüm sebebi, arkadaşı aktör Gary Springer tarafından diyabetten oluşan komplikasyon olarak belirtildi.
Duvall'ın eşi Dan Gilroy, oyuncunun ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Sevgili, tatlı, harika hayat arkadaşım, ortağım ve dostum dün gece aramızdan ayrıldı." ifadesini kullandı.