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FIFA'dan Galatasaray'a Tete cezası!

FIFA'dan Galatasaray'a Tete cezası!

Galatasaray, Shakhtar Donetsk'ten kadrosuna kattığı Tete için Ukrayna takımının açtığı davanın sonuçlanmasıyla ilgili KAP'a açıklama yaptı.

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FIFA, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in "haksız fesih" başvurusu sebebiyle Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete'ye 2 milyon 389 bin 776 avro para cezası verdi.

Galatasaray Sportif AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından Shakhtar Donetsk'in talebinin kısmen kabul edildiği bildirildi.

Ukrayna ekibinin hem Galatasaray Kulübü hem de Tete'ye karşı yaptığı başvuru sonucunda 2 milyon 389 bin 776 avro tazminat ödenmesine karar verildiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"(Tazminatın) 8 Ağustos 2023 tarihinden itibaren işleyecek olan yıllık yüzde 5 faiz ile birlikte Tete tarafından FC Shakthar Donetsk'e ödenmesine karar verilmiştir. FIFA kararı uyarınca şirketimiz, Tete ile birlikte FIFA kararında belirtilen tazminat miktarından müştereken ve müteselsilen sorumludur. FIFA'nın 11.07.2024 tarihli kararına karşı CAS nezdinde temyiz yolu açık olup FIFA'nın ilgili kararı henüz kesinleşmemiştir. Şirketimiz tarafından tazminat ödenmesi durumunda, futbolcu ile şirketimiz arasında bulunan anlaşma uyarınca ödenen tazminat tutarı Tete'ye rücu edilecektir."

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