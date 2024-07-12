Bakan Şimşek, eşiyle ilgili olan iddialara cevap verdi!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in eşi ve çocukları için uçaktaki başka yolcuların biletlerinin iptal edilerek yer açıldığı iddiasına AJET ve Bakan Şimşek'ten açıklama geldi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in eşi ve çocuklarıyla ilgili iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Bodrum Havalimanı'nda, Ankara'ya gidecek olan AJet uçağına son anda yetişen fakat bilet bulamayan Bakan Şimşek'in ailesi, seyahat edebilmek için uçaktaki bazı yolcuları indirdi. İddialar sonrası AJet'ten açıklama yapıldı.

AJET'TEN İDDİALARA YALANLAMA

Şirketten, iddialara ilişkin yapılan açıklamada "Çeşitli sosyal medya platformları ve haber sitelerinde, şirketimizin adı kullanılarak bir Bakanımızı ve ailesini hedef alan gerçek dışı iddialar dile getirildiği anlaşılmaktadır. Yazılan iddiaların gerçek dışı olduğunu ve tüm hukuki yolların kullanacağını kamuoyunu saygıyla bildiririz." ifadelerine yer verildi.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Bakan Şimşek de AJet'in sosyal medya platformu X'ten yapılan paylaşımı alıntılayarak "Gerçek olmayan ve yalanlanan bu haberle ailemin ima ve itham edilmesini şiddetle kınıyorum." notunu düştü.