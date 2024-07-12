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Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

Kandilli'den alınan son bilgilere göre Elazığ'ın Palu ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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AFAD tarafından yapılan son dakika bilgilendirmesine göre Elazığ Kovancılar merkezli bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.5 olarak kaydedildi.

AFAD verilerine göre saat 08.30 sıralarında yerin 8.95 kilometre altında bir deprem kaydedildi. Merkez üssü Elazığ Kovancılar olarak belirlenen depremin büyüklüğü ise 3.5 olarak açıklandı. 

Deprem kısa süreli panik yaratırken, çevre illerde de hissedildi.

 

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